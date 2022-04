Nuovo Stadio, Scaroni: “Fuori Milano è relativo, sarebbero pochi chilometri”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della possibilità Nuovo Stadio fuori da Milano. Ma tranquillizza i tifosi sulla distanza effettiva

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha parlato della possibilità Nuovo Stadio fuori da Milano. Ma tranquillizza i tifosi sulla distanza effettiva, che non sarebbe esagerata. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a San Siro per 'Il Foglio' riportate da 'calciomercato.com'.

"Quando parliamo di fuori Milano, parliamo di fuori Milano relativo, sono luoghi facilmente accessibili, non a 50 km da Milano. Ogni giorno che passa in questo processo, l’ipotesi B diventa sempre più realistica. Tutto il progetto San Siro è nato in coesione totale con l’Inter, non c’è ragione di cambiare atteggiamento. Anche le nostre tifoserie sono divise dal campo ma non hanno quelle divisioni astiose che ci sono in altre situazioni. Ci sono le voci dei nostalgici, anche autorevoli, ma penso sempre che il mondo vada avanti. Tutto cambia, anche gli stadi devono cambiare, hanno buttato giù Wembley che è iconico tanto quanto San Siro". Intanto il club rossonero è pronto ad acquistare un difensore.