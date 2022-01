Nuovo Stadio, Sala: “È necessario, ma serve un dibattito pubblico”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del Nuovo Stadio da costruire per Milan e Inter. Si temporeggia ancora? Le dichiarazioni

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del Nuovo Stadio da costruire per Milan e Inter. Si temporeggia ancora? Queste le dichiarazioni riportate da 'Sport Mediaset': "Condivido la necessità di un nuovo stadio però è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario anche avviare un dibattito pubblico visto che lo stadio è un tema che interessa l'intera città. Credo sia fondamentale in riferimento al flusso finanziario attraverso cui vanno fatte le opere. Per questo il supporto dei due comitati può essere d'aiuto". Le Top News di oggi: La Stella Rossa conferma la cessione di Lazetic al Milan, ansia Ibrahimovic