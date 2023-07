Nuovo Stadio, Mistretta: “Il Milan ha alzato l’interesse per San Donato”

Le parole di Massimiliano Mistretta sul Nuovo Stadio del Milan

"Il Milan nell'ultimo mese ha alzato il livello di interesse nei confronti di San Donato: non c'è ancora niente di ufficiale ma in settembre la società potrebbe presentare un progetto. Intanto i tecnici della squadra hanno mostrato all'amministrazione comunale alcune proiezioni grafiche di come potrebbe diventare il futuro comparto".