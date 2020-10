Nuovo stadio Milano, Sala: “Non possiamo ostacolarne la costruzione”

Nuovo Stadio Milano, le parole del Sindaco Giuseppe Sala

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Sala, Sindaco della città di Milano, ha parlato della costruzione del nuovo stadio in zona San Siro a margine della presentazione di un libro. “Sono come molti, affezionato allo stadio di San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che non possiamo buttare via”. Sala ha proseguito: “C’è in corso una lunghissima discussione con le squadre, che si basa sul fatto che noi, come amministrazione, non possiamo ostacolare l’idea di costruire un nuovo stadio. Se le squadre, esprimendo la volontà di costruire uno stadio, dovessero andare da un’altra parte, noi rimarremmo con il cerino in mano, con un San Siro vuoto e con le ragnatele. Stiamo discutendo da tempo, sapendo che ci sono dei paletti importanti, a partire dal futuro di quell’area”. Sala ha poi incalzato: “Non è che lo stadio da solo garantisca un ritorno finanziario per i club che, quindi, vogliono costruire altro. Stiamo affidando lo sviluppo di un quartiere di Milano, quindi il progetto deve avere un senso”. Sulle tempistiche, Sala ha concluso: “È difficile darne. È un fatto procedurale: siamo in attesa, avendo in qualche modo rigettato la prima proposta dei club, di un progetto che risponda alle nostre richieste”, ha concluso. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL MERCATO DEL MILAN >>>