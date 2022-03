Nuovo Stadio, il Sindaco di Sesto: “Milan e Inter bussino alla mia porta”

Il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha invitato Milan e Inter a bussare alla sua porta per il nuovo stadio delle squadre

Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni (MI), ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano. Un progetto, come noto, voluto da Milan e Inter, che avrebbero intenzione di costruirlo in capoluogo, in zona San Siro. Ma che, attualmente, sta incontrando non poche difficoltà burocratiche e non soltanto.