Nuovo Stadio Milano, Marotta: “Difficoltà burocratiche, fase di stallo”

Il nuovo Stadio di Milano resta un argomento spinoso: Milan e Inter sarebbero pronte a cambiare casa e a lasciare San Siro, ma ci sono parecchie tappe da seguire e un iter molto lungo. Al momento la situazione sarebbe in fase di stallo. Anche il sindaco di Milano Sala è sceso in campo. La demolizione possibile di San Siro, resta un altro grande problema e il progetto rischia di frenare e rallentare.

"In Italia ci sono solo 4 stadi di proprietà, altri avrebbero bisogno di lavoro, hanno un'età molto alta. Al momento ci sono difficoltà burocratiche, l'iter dovrebbe essere più semplice. Siamo in fase di stallo in questo momento. Spero che tutto si possa risolvere al più presto".