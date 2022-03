Nuovo stadio Milano, Cairo: “Contrario all’abbattimento di San Siro”

La nascita del nuovo stadio di Milano coinciderebbe con l'abbattimento di San Siro: queste le parole di Urbano Cairo (Presidente Torino)

Continuano i discorsi sul nuovo stadio di Milano , con Milan ed Inter , che nelle ultime settimane avevano sempre più considerato Sesto San Giovanni come possibile meta definitiva.

Come riporta Gazzetta.it, in tanti, invece, sostengono come San Siro debba restare la casa del Diavolo, e fra questi ci sarebbe anche il Presidente del Torino, Urbano Cairo.