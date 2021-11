Nuovo Stadio Milano, Berlusconi: “Demolire San Siro sarebbe doloroso”

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan oggi al Monza, ha parlato della costruzione del nuovo stadio di Milano: le sue dichiarazioni

Silvio Berlusconi , ex Presidente del Milan oggi patron del Monza , ha parlato della costruzione del nuovo stadio di Milano . Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in particolare, ha rivelato come Berlusconi, durante l'incontro avvenuto a Villa Gernetto con i vertici del suo partito, Forza Italia, avrebbe detto: «La demolizione di 'San Siro' sarebbe molto dolorosa».

Una posizione, quella di Berlusconi, condivisa anche da Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter e rivale in tanti derby di Milano. Il quale, come si ricorderà, nei giorni scorsi ha aderito al 'Comitato Sì Meazza' che si batte in favore della ristrutturazione dell'attuale stadio e vuole boicottare la costruzione di quello nuovo. Milan, top player non rinnova e Maldini prova a prenderlo! Le ultime >>>