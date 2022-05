“Nuovo stadio di Milan e Inter? Non è una priorità”: ecco chi dice no

Michele Foggetta, candidato Sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, contro il nuovo stadio di Milan e Inter nella sua città

Michele Foggetta, candidato Sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, non ritiene il nuovo stadio di Milan e Inter una priorità per la sua città. Lo ha spiegato in un'intervista rilasciata a 'Repubblica' in edicola questa mattina. Sesto, come si ricorderà, è una delle possibili destinazioni per la costruzione del nuovo impianto sportivo di rossoneri e nerazzurri qualora dovesse naufragare l'idea di realizzarlo ancora in zona San Siro, accanto al 'Giuseppe Meazza' (che verrebbe parzialmente demolito).