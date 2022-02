Nuovo Stadio, Gazidis: “Se non costruiamo sappiamo quale sarà il futuro”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'importanza di costruire il Nuovo stadio per il futuro del calcio italiano

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'importanza di costruire il Nuovo stadio per il futuro non solo dei rossoneri, ma di tutto il calcio italiano. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Forbes': "È una trasformazione per le due squadre di calcio, Milan e Inter, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è una trasformazione, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Questo è un passo necessario. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo lasciamo ai nostri figli. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio".