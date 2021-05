Nosotti: “Non andare in Champions è una delusione, non un fallimento”

Le ultime notizie sul Milan. Marco Nosotti ha parlato di una possibile non qualificazione alla prossima Champions League da parte del Milan

Marco Nosotti, noto giornalista, ha parlato del Milan e della possibile non qualificazione alla prossima Champions League ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "Non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento. Il Milan è una squadra giovane che gli alti e bassi li fa vedere anche in partita. Il lavoro di Pioli è stato importante, ha dato un'identità al Milan e tanti giocatori sono migliorati. Con Ibra i rossoneri fanno più punti. Per il Milan mi auguro che a Bergamo trovi un Rebic che trascina come a Torino. Per me comunque non sarebbe un fallimento per il lavoro svolto e per le idee di calcio che ci sono nella formazione milanista".