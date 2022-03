Nosotti: “Milan, ora spingi sull’acceleratore. Su Florenzi a sinistra…” | News

Marco Nosotti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan che questa sera affronterà a 'San Siro' l'Empoli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Marco Nosotti ha parlato del Milan, impegnato questa sera contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni: "I numeri dicono che sono la migliore nella classifica tra le prime. Il Milan ha vinto due delle ultime sei partite contro squadre della parte destra della classifica. I rossoneri in questa occasione deve spingere sull'acceleratore, anche perché si stanno ritrovando e hanno ritrovato anche Giroud, che da solo ha portato nove punti". Sulla scelta di Pioli di far giocare a sinistra Florenzi al posto dello squalificato Theo Hernandez, Nosotti ha proseguito così: "Florenzi sa fare più cose, lo ha dimostrato e a sinistra può giocare anche un po' più bloccato, con Calabria a destra. Abbiamo visto com'è interessante la fase dei terzini: Theo nelle ultime uscite è stato devastante, e ovviamente lui è il migliore in quella posizione". Esclusiva PM, Birindelli: "Milan-Empoli bella partita. Vedrei bene Berardi in rossonero".