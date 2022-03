Nosotti: ‘Giroud sta meglio di Ibra. Kalulu o Romagnoli? Metterei il francese’

Marco Nosotti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle possibili scelte di formazione del Milan contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Marco Nosotti ha parlato del Milan e dei calciatori che potrebbero giocare contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "In questo momento Giroud sta meglio, ma Ibrahimovic è fortissimo. Kessie o Diaz trequartista? Diaz per me è più adatto in quel ruolo, ma Kessié può fare bene anche in quel ruolo. Kalulu o Romagnoli? Non me ne voglia il capitano rossonero, ma mi piace molto la crescita di Kalulu che è bravo anche a giocare a campo aperto. Io metterei il francese". Milan, le top news di oggi: il futuro di Ibrahimovic e Brahim Diaz.