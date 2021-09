Nocerino: “Il mio Milan pieno di mostri sacri. I campioni mi hanno cambiato”

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan della sua epoca. Un Milan colmo di grandi campioni

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan della sua epoca. Un Milan colmo di grandi campioni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Il mio salto fu mentale. Al di là dei gol, giocavo per un Milan di mostri sacri. I campioni mi hanno cambiato. Ibra, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, ragionano, si allenano e vivono le partite in un altro modo. Non si accontentano mai: è questa la crescita. Avevo constatato per la prima volta una situazione simile alla Juventus, con Pavel Nedved. Il primo top player incontrato ed ammirato da giocatore. Non mollava di un centimetro, andava sempre al massimo e non si fermava mai".