Nocerino: “Ibra? Mentalmente impressionante, per questo fa la differenza”

Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan, ha parlato della forza mentale di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Antonio Nocerino ha parlato del suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell'ex centrocampista rossonero: "Rispetto agli altri, quello che fa la differenza è la sua testa. Mentalmente Ibra è impressionante, per questo fa ancora la differenza. Per la testa che ha può giocare ancora a lungo. Non si accontenta mai, ogni giorno vuole migliorare". Riguardo la sua esperienza a Milanello, Nocerino ha parlato così: "Ho un bel ricordo degli anni al Milan, indossare la maglia rossonera è stato un onore, così come giocare con tanti grandi campioni incredibili.