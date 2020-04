Nocerino: “Ho una raccolta di maglie bellissime. Per una ho quasi pianto!”

ULTIME NEWS MILAN – Antonio Nocerino, in diretta Instagram con Paolo Cannavaro, ha parlato della sua raccolta di maglie storiche di calciatori. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho delle maglie e sono geloso di alcune. Ho avuto la fortuna di avere quella di Zidane del Real Madrid e quella di Redondo, per cui impazzivo. Io non è che chiedevo la maglia a tutti, quelli con cui avevo un certo tipo di rapporto, oppure quelli che mi piacevano”.

"Quando ho preso la maglia di Redondo, non dico piangevo, però ero emozionatissimo perchè Redondo per me era una cosa allucinante, oppure quella di Guardiola autografata e non la deve toccare nessuno. Così come la maglia di Maldini, che feci in tempo a prendere nel 2009, anno in cui smise di giocare. Ogni tanto i miei figli entrano in camera dove conservo queste maglie e gli dico di uscire e di non toccare nulla".