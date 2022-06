Noa Lang: “Le mie dichiarazioni? Sono un po’ uno showman” | News

Al termine del match, Noa Lang è tornato su quelle dichiarazioni parlandone ai microfoni di 'NOS': "Per me è stata un'occasione per mettermi in mostra contro un avversario tosto. Chiaramente non è stata la mia miglior partita. Ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Molte persone possono ridere delle cose che dico. Io sono così. Sono un po' uno showman. Come ho detto, sono me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potresti essere te stesso, vero?". Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>