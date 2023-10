Nicolino: “Il Milan fa fatica quando non girano Leao e Pulisic”

Intervistato da Tmw Radio, Mirko Nicolino ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri dopo la sconfitta con il PSG in Champions League: "La questione infortuni sta diventando importante, perché si sono fermati anche Okafor e Jovic. In tre mesi sono già ventiquattro infortuni muscolari. Dopo il derby c’erano state delle risposte, ma ancora aggrappandosi troppo ad alcuni singoli. Quando non girano Pulisic e Leao la squadra fatica troppo e non è ancora matura. Pioli poi non sta riuscendo a trovare delle soluzioni alternative al proprio piano A di gioco. C’è un concorso di fattori che stanno portando il Milan ad una condizione negativa".