Nicolato: “L’addio all’U21? Credo che tutto abbia un inizio e una fine”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Paolo Nicolato ha parlato della sua esperienza come allenatore dell'U21 dell'Italia: "Io credo che tutto abbia un inizio e una fine. Sono stati anni pieni di soddisfazioni. Provo rammarico solo per l’ultima partita, l’unica giocata male e persa meritatamente. La sconfitta è parte dello sport, è antipatica ma insegna molte cose e va accettata. Mi è dispiaciuto perché ho amato profondamente quell’incarico, ma per entrambi era giusto affrontare esperienze diverse".