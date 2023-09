Newcastle, Tonali: “Ci saranno emozioni che dovrò cercare di separare”

Sulla partita: "Non lo so, per ogni tifoso ci sarebbe da dire qualcosa di diverso. Questo è il calcio che ormai ti prende alla sprovvista. Domani sia i tifosi del Milan che quelli del Newcastle dovranno solo godersi la partita perché sarà sicuramente una partita bella, difficile, intensa e andrà giocata tutta sin dal primo minuto".

Sul derby: "Difficile, quando perdi un derby è sempre difficile e quando lo perdi così fa ancora più effetto. Non è sicuramente una bella cosa. Non so in che modo la potranno superare, parlo dei giocatori. Sarà difficile, ma la possibilità che il calcio ti dà con delle partite così ravvicinate sarà un aiuto fondamentale".

Su Pioli: "Abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Era un incontro dopo parecchi mesi, ci ha fatto piacere ritrovarci e stare insieme senza parlare di calcio. Abbiamo passato 15 minuti insieme da amici, è stato bello".

Sulle sue condizioni: "Sto bene, ho saltato le ultime due perché non ero ancora al 100%. Domani dovrebbe andare tutto per il meglio senza avere problemi".

Sulla voglia di esserci: "Sì, però volevo esserci prima di tutto e giocare contro l’Ucraina. Non ho potuto per l’esito degli esami, per la nazionale era una partita fondamentale. È un bene che io possa giocare domani, un peccato che ho saltato le ultime due".

Su Ibrahimovic a Milanello: "L’ho visto, Ibra anche se non è più all’interno della squadra è sempre un punto di riferimento per tutti quelli che l’hanno vissuto negli scorsi anni e hanno avuto la fortuna di giocarci insieme. Credo che avrà portato carica sicuramente, conoscendo Ibra è una persona che non porta negatività". LEGGI ANCHE: Pastore: "Al Milan serve una figura come quella di Ibrahimovic" >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.