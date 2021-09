Nesta: “Tomori ha una velocità pazzesca. Può migliorare ancora”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato di Fikayo Tomori, centrale inglese diventato una colonna della retroguardia rossonera

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Parlando di Fikayo Tomori, difensore prelevato in prestito dal Chelsea a gennaio e riscattato per quasi 29 milioni di euro in estate, Nesta ha detto: «Ha una velocità pazzesca. E margini di crescita: può migliorare ancora». Leggi qui l'intervista integrale di Nesta >>>