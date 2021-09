Nesta: “Romagnoli deve tornare ai livelli di qualche tempo fa”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato di Alessio Romagnoli, centrale rossonero che non riesce a tornare quello di un tempo

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Parlando di Alessio Romagnoli, capitano rossonero caduto un po' in 'disgrazia' da quando in rossonero è giunto Fikayo Tomori, Nesta ha dichiarato quanto segue.