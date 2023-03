Nesta: “Milan, Thiaw buon giocatore: affidabile, solido, strutturato”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato di Malick Thiaw in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi

Daniele Triolo

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Su Malick Thiaw, vera e propria rivelazione del Milan di Stefano Pioli, divenuto titolare nel corso dell'ultimo mese, Nesta ha dichiarato quanto segue.

«Buon giocatore, che si è fatto trovare pronto. Merito del percorso fatto nel tempo con l’allenatore: ho sentito rimproverare il fatto di non averlo messo prima ma per me ci sta. Quando si forza, e Charles De Ketelaere ne è la dimostrazione, spesso non è la cosa giusta. A Thiaw un lungo periodo di lavoro ha dato ragione: oggi è affidabile, solido, strutturato. Certo, deve ancora crescere molto: si deve sveltire perché resta un po’ macchinoso. Ma il profilo è giusto, è stato pagato poco e diventerà un giocatore dal valore importante». Tottenham-Milan, Pioli: “Vogliamo tornare competitivi in Europa”

