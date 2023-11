Nesta: “Vedo il Milan in difficoltà. Sullo zoccolo duro in squadra…”

Milan, le parole di Alessandro Nesta

Sul Milan: "Vedo un Milan un pochino in difficoltà. Ha avuto tanti infortuni, la rosa corta in alcuni momenti. Ricaricare le pile dopo una partita come quella contro il PSG non è facile. Anche nella mia generazione quando giocavamo in Champions il mercoledì, tante volte lasciavamo qualche punto nella domenica successiva. Il Milan deve ritrovare una rosa più ampia con meno infortuni soprattutto, poi la rosa è quella lì. Davanti ci sono Inter e Juventus, squadre contro cui dovrai battagliare fino alla fine se vuoi vincere lo scudetto. Juventus? Ce l’ha nel DNA il competere in qualcosa di importante e se vede la possibilità, vuole competere per raggiungerlo".