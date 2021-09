Nesta: “Champions League, il Milan sarà una sorpresa: ecco perché”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, è convinto che i rossoneri di Stefano Pioli faranno bella figura in Champions League. Le sue parole

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Parlando del possibile percorso dei rossoneri di Stefano Pioli nella Champions League 2021-2022, Nesta ha risposto quanto segue.