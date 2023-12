Anche Spalletti critico su Donnarumma: “Ha bisogno di trovare continuità”

Gianluigi Donnarumma, giunto alla sua terza stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, attualmente non sta attraversando un periodo roseo nella capitale francese. Durante l'ultima partita di campionato, in trasferta sul campo del Le Havre, dopo soli 9 minuti il classe '99 ha rimediato un cartellino rosso per un grave fallo di gioco commesso fuori dalla propria area. L'espulsione ha costretto Luis Enrique al cambio e tra i pali è subentrato il debuttante Tenas. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arteta apre uno spiraglio per la cessione di Kiwior