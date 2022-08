Napoli, Spalletti sicuro: “Possiamo ambire allo Scudetto”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli lancia la sfida al Milan campione in carica, parlando di possibilità scudetto per i partenopei

Carmelo Barillà

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli lancia la sfida al Milan campione in carica, parlando di possibilità scudetto per i partenopei. L'allenatore di Certaldo lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera: "La città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava ad interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno hai fallito. Sono stato il primo a coltivare l’ambizione di vincere, ho alzato l’asticella nel mio spogliatoio per accrescere l’autostima dei calciatori. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto".

"Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità - sottolinea Spalletti -. Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Tutte le squadre di vertice, e oltre alle milanesi e alla Juventus si sono aggiunte anche Roma e Fiorentina, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque strano per tutti. Le partite si giocano in campo non fuori. Vediamo, intanto il mercato è ancora lungo".

Poi il passaggio chiave di Spalletti sulla lotta Scudetto: "Stiamo lavorando su un terreno già molto fertile: Kim, Kvaratskhelia si sono messi a disposizione e mi sembrano ricettivi. Lo sono tutti, anche i reduci dello scorso anno. Resta da vedere, strada facendo, quanto saranno stati bravi a recepire i contenuti che io e il mio staff proviamo a mettere in campo. Non esiste una squadra forte sulla carta, le squadre sono tante cose insieme. Noi dobbiamo essere bravi a sopperire a qualche limite con la personalità e il gioco. Il Napoli si colloca tra le squadre che lotteranno per il titolo. Siamo pagati per produrre risultati. E ci proveremo". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.