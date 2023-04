Napoli, Spalletti: “Mancata qualità. Milan bravissimo”

Su Napoli-Milan: "E' mancata la qualità di sempre nella costruzione del gioco, mentre loro sono stati bravissimi. Non siamo stati feroci come sempre nella conquista della palla, ogni volta l'abbiamo rimessa in discussione una volta riconquistata e loro hanno preso il sopravvento con il loro palleggio di qualità. Miglior Milan stagionale? E' quello che determiniamo noi. Avendo fatto sempre grandi partite, andiamo a stimolare anche gli altri. Che poi il Milan non ne ha bisogno perché sono i campioni d'Italia".