Napoli, Spalletti: “Qui non ci si accontenta di arrivare terzi”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, a seguito del successo contro l'Atalanta per 2-0, ha parlato ai microfoni di DAZN. Tra le tematiche toccate anche quella delle ambizioni che ha la città all'ombra del Vesuvio, che a suo dire non si accontenta del terzo posto, ma ormai punta sempre più in alto e sogna lo scudetto. Di seguito le sue parole.