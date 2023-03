Napoli, il sindaco Manfredi: “Vogliamo una festa Scudetto in sicurezza”

Le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

"Stiamo ragionando con il prefetto e il questore per avere una festa Scudetto bella e in sicurezza. E' un evento che ci fa gioire, ma ci preoccupa anche un po'. Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi in cui si può festeggiare. Napoli è grande, ha tanti luoghi belli e permette di festeggiare in sicurezza. Star internazionale? De Laurentiis ci tiene molto all'internazionalizzazione del Napoli, ma questa è la festa della napoletanità e ci saranno tanti artisti della nostra terra".