Napoli, Okafor si presenta: “Conte uno dei migliori. Ecco il mio obiettivo”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Noah Okafor, nuovo giocatore del Napoli, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a vestire azzurro: "Un grande club. Mi danno un caloroso benvenuto. Per me è molto importante. Inoltre, ho parlato con l’allenatore. Per me è uno dei migliori allenatori al mondo, quindi penso che sia un piacere allenarmi con lui e imparare da lui. Ora, non vedo l’ora di dare tutto, di aiutare la squadra, di aiutare l’allenatore e di esibirmi anche per i tifosi".