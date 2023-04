Napoli-Milan, Serena: “Non mi aspetto barriccate dei rossoneri”

In vista di Napoli-Milan di domani sera, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha spiegato a Il Mattino. Ecco le sue parole

In vista di Napoli-Milan di questa sera, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha spiegato a Il Mattino. Ecco le sue parole.

"Il Milan non farà barricate, se la giocherà cercando di sfruttare al meglio i capovolgimenti di fronte, anche se farà meno pressione alta rispetto a quella della gara di campionato al Maradona. Il Napoli giocherà da Napoli e avrà un Osimhen in più, il suo ritorno è importante perchè la sua presenza conferisce una convinzione maggiore a tutti i compagni e si è visto già nella parte finale dell’ultima partita contro il Verona quando lui è entrato in campo". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Napoli-Milan - Le scelte di Spalletti e Pioli