Napoli-Milan, Sabatini: “Leao non sembra essere teso per la partita”

Intervenuto ai microfoni di 'Mediaset Infinity' prima di Napoli - Milan , match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League , Sandro Sabatini ha parlato di Rafael Leao , sottolineando come il portoghese non sembrasse sentire la tensione per la partita. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Sandro Sabtini prima di Napoli-Milan

"Abbiamo visto arrivare Leao ciondolante e sorridente. Leao non trasmette assolutamente la tensione per la partita. Osimhen è la variabile, perché non consente di equiparare la partita rispetto alle altre tra Napoli e Milan. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>