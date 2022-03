Napoli-Milan, Rrahmani: “Non è un dentro o fuori. Ci sono tante gare”

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, ha parlato della gara contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco cosa ha detto

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. In primo piano ovviamente la gara contro il Milan, in programma domenica al Maradona. Ecco cosa ha detto: "A Roma è arrivata una vittoria importante per continuare a stare lì, tutte le partite sono importanti ora perché siamo in tre ai primi posti e ci sono altre squadre dietro di noi. Atalanta e Juventus non sono lontane, mancano ancora 33 punti e può succedere tutto. Il gol di Fabian? Vincere all’ultimo secondo è bello sempre, anche quando non ti giochi lo scudetto. Ma non ne parliamo nello spogliatoio: è ancora presto.... Vogliamo essere eroi da ricordare, come dice Spalletti, poi in campo può succedere di tutto"