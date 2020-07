Napoli-Milan, Koulibaly: “Rigore? Ecco cosa mi hanno detto”

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Kalidou Koulibaly, difensore azzurro e oggi tra i migliori in campo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Napoli-Milan, big match del ‘San Paolo‘, gara valevole per la 32^ giornata di Serie A. Finisce 2-2 al San Paolo, con il Milan prima avanti (Theo Hernandez), poi rimontato da Di Lorenzo e Mertens. Pareggio finale con Franck Kessie su calcio di rigore. Queste le dichiarazioni di

Sul rigore concesso al Milan: “Dal vivo pensavo non ci fosse rigore, poi sono sceso negli spogliatoi e mi hanno detto che c’era”.

Sui falli di mano: “Difficile per i difensori, dobbiamo essere attenti con le mani e non toccare i giocatori. Sport di contatto, e poi non puoi fare più niente. Il var ci deve aiutare. Con il tempo andrà meglio, dobbiamo essere pazienti e giocare bene”.

I rimpianti di stasera secondo Koulibaly: “Loro non hanno calciato tanto in porta. Dobbiamo essere più concreti davanti, e subire meno gol. Poi con squadre come il Milan finiamo per pareggiare. Dobbiamo difendere meglio”.

