Napoli-Milan, Jacobelli: “Precedenti rossoneri, ma tutto può accadere”

Sul Napoli: "Dobbiamo ricordare come Napoli, Milan e Inter abbiano la possibilità di accedere in semifinale di Champions così come le altre formazioni in Europa League e Conference. Anche negli altri movimenti calcistici accadono le cose, basta vedere il Barcellona in Spagna. Napoli-Milan annuncia una partita di qualità. Osimhen per il Napoli è molto importante. Sappiamo benissimo cosa significa avere in squadra un giocatore che ha segnato 25 gol. La formazione di Spalletti ha saputo uscire da San Siro con un risultato che lascia tutto aperto".