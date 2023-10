Napoli-Milan, Giroud: “Ottima relazione con Pioli e sarà sempre così”

Giroud ha parlato ai microfoni della Rai del rapporto con l'allenatore, sottolineando come non ci siano problemi. Le sue parole

Una reazione a caldo un po' esagerata, un Olivier Giroud "frustrato", come ha detto dopo Napoli-Milan 2-2. Lo si capisce bene. Una partita dominata e che si poteva vincere con 4 o 5 gol di scarto, è stata pareggiata. In più, per lui c'è la delusione della doppietta che non è stata decisiva. Uscire dal campo non gli ha fatto piacere, ma è giusto così. Sono cose di campo e la reazione con Stefano Pioli è stata un po' eccessiva. Tutto però limitato a quel momento e a quella "frustrazione".