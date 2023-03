Napoli-Milan, Florenzi: “Dobbiamo pensare una partita alla volta”

Alessandro Florenzi , calciatore del Milan , ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Interrogato sul triplo confronto con il Napoli , il terzino rossonero ha dichiarato come l'importante in questi casi sia ragionare una partita per volta e non pensare che quella di domenica 2 aprile è la prima di tre sfide. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alessandro Florenzi su Napoli-Milan

"Non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l'anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche e sono saliti sul carro. Si dicevano allora e si dicono ancora oggi tante cose, ma quello che dicono fuori non ci tocca molto. Il valore di queste voci è poco o nulla, sappiamo di aver scritto l'anno scorso una pagina importante per il Milan dopo tanto tempo. Siamo una squadra forte, poi ci sono annate che vanno bene e altre che vanno meno bene. E a volte trovi altre squadre che trovano il loro punto di svolta, come quest'anno il Napoli. In questo momento il nostro obiettivo deve essere arrivare nei primi quattro posti".