Napoli-Milan, Benitez: “Azzurri più forti, possono farcela”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato della partita dei partenopei contro il Milan. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Su un risultato che l'ha sorpreso in Champions: "L’Inter su tutti. Mi aspettavo un Benfica migliore, ma vanno riconosciuti i meriti nerazzurri: complimenti. Il Napoli mi è piaciuto, anche se gli è mancato Osimhen. La vittoria del Real era prevedibile, il Bayern avrebbe meritato almeno un gol col City".

Sulla panchina dell'Inter: "Da collega, non mi piace che qualcuno possa perdere il lavoro. La gestione Inzaghi nel complesso è positiva, sennò non sarebbe ai quarti in Champions. Vediamo come proseguirà, magari diventa un’annata da ricordare...".

Sulla rimonta del Napoli: "Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Con Osimhen ritroveranno fiducia".

Sullo scudetto: "A Liverpool dissi a Spalletti che avrebbero vinto il titotitolo e non volle dire nulla per scaramanzia. scar L’eliminazione non cambierebbe cam nulla, Luciano la sta guidandogui allala perfezione".

Sulle italiane che stanno facendo bene in Europa: "È un’ottima indicazione ma dovrebbe accadere almeno per due anni. L’aspetto principale è la continuità nella gestione societaria, così da garantirsi sempre la presenza internazionale".Sulle proposte ricevute: "Voglio essere sicuro, io e il mio staff siamo riusciti ad essere competitivi in tanti Paesi. Il calcio ora è più focalizzato sui vivai, l’abbiamo fatto tante volte, ma occorre sempre un capitale da investire".

Su un ritorno in Serie A: "Perché no? Nessuna preclusione, se il contesto è giusto".