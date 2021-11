Napoli, Mario Rui: “Scudetto? Manca tanto, siamo all’inizio” | News

Mario Rui, terzino del Napoli, ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di vincere lo scudetto: ecco le parole del portoghese

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Mario Rui ha parlato della lotta scudetto. Queste le parole del terzino del Napoli. "Sarà molto difficile perché vedo un campionato più equilibrato rispetto all'anno dei 91 punti. Non so se sarà possibile raggiungere quella quota di punti, ma tutti noi vogliamo un finale diverso rispetto a quella stagione. Ho parlato solo di finale diverso per non allungarmi in questo discorso. Faremo il massimo, ci sono entusiasmo e voglia di fare qualcosa di buono per tutta la città, per tutte le persone coinvolte nel mondo Napoli. L'Inter è campione in carica e una delle squadre più forti del campionato. E' impossibile lasciare qualsiasi tipo di squadra fuori, siamo solo all'inizio, manca tanto". Milan, le top news di oggi: novità su Florenzi, possibile colpo dal Real Madrid.