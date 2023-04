Napoli, Marfella: “Siamo carichi, prima della Champions testa al Milan”

Le parole di Davide Marfella in vista di Napoli-Milan

“Siamo carichi, sono tornati i nazionali, ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di ricominciare il cammino. Nel nostro vocabolario c’è il verbo vincere ma soprattutto quello di lavorare per essere sempre al massimo. La Champions è un palcoscenico meraviglioso, però adesso pensiamo alla gara col Milan di domenica in campionato. Noi prepariamo sempre con cura la prima gara che arriva e lo faremo anche questa volta“. Napoli-Milan, Leao due settimane per riprendersi il trono