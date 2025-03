Napoli, Lukaku: “Milan? Squadra forte. Il gol contro i rossoneri a San Siro…”

Intervistato a Radio Crc, Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato in vista della sfida di campionato contro il Milan: "Raggiungere il gol numero 400 contro il Milan? È stato incredibile, ma per me conta soprattutto la prestazione della squadra. Sappiamo di affrontare un avversario forte, pieno di qualità, ma ci prepareremo al meglio per ottenere un grande risultato. Ho fiducia nel lavoro che stiamo facendo con il mister".