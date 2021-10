Napoli, Koulibaly: “Scudetto? Non siamo più in vetta da soli, c’è il Milan”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, al termine della partita contro la Roma ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Roma-Napoli, gara terminata 0-0, Kalidou Koulibaly ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto. Queste le parole del difensore del Napoli. "E' troppo presto per parlarne. Anche se abbiamo vinto tutte le partite finora con questo pareggio non siamo più in vetta da soli, c'è il Milan. Per il momento vogliamo solo vincere tutte le partite che possiamo, per lo scudetto si vedrà a marzo-aprile".