Napoli, Kim ci crede: “Sono certo che conquisteremo lo Scudetto”

Il centrale arrivato alle pendici del Vesuvio per sostituire Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea, ha parlato oggi in un'intervista esclusiva concessa a 'Repubblica'. Ecco, dunque, cosa ha dichiarato Kim in merito alla lotta Scudetto con i rossoneri di Pioli: "So che la città aspetta il titolo da più di trent'anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo lo Scudetto, se saremo in grado di giocare sempre così".