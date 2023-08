Napoli, Di Lorenzo: “Ce la metteremo tutta per tenere lo Scudetto”

Le parole di Giovanni Di Lorenzo

«Vedere lo scudetto sulla maglia è una bella emozione. Dovremo essere bravi a resettare e ripartire. Quello che abbiamo fatto anno scorso rimarrà lì e resta per sempre, ma quest’anno dovremo essere bravi a giocare ogni partita al massimo. Tutte vorranno batterci, vincere non è facile, riconfermarsi è ancora più difficile, ma siamo pronti per questa sfida e ce la metteremo tutta per tenere lo scudetto».