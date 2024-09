De Laurentiis stuzzica le big di A: “Un orgoglio vincere rispettando regole”

La rivoluzione del Napoli

"Si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori. Falso! Oggi non siamo solo un club che lancia campioni, ma anche un punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli. In una fase dove il calcio spende meno, il Napoli investe oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo. Leggo che De Laurentiis è impazzito, tira fuori tutti questi soldi, ma l'altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco... e pure gli altri anni mica spendemmo poco. 150 milioni e passa sono alla base di un cambiamento totale. Se dico ripartiamo da zero significa rifondare e quindi investire"