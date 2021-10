Napoli, Costacurta: “Koulibaly e Di Lorenzo? I migliori in Europa”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, non ha dubbi su Koulibaly e Di Lorenzo, definiti i migliori nei loro ruoli in Europa

Alessandro 'Billy' Costacurta, presente negli studi di 'Sky Sport', ha speso parole al miele per Kalidou Koulibaly e Giovanni Di Lorenzo. Per l'ex difensore del Milan i due giocatori del Napoli sono i migliori in Europa nei loro rispettivi ruoli. Queste le dichiarazioni: "Il Napoli ha il miglior difensore centrale d'Europa (Koulibaly ndr) e il miglior terzino basso d'Europa. Parlo di Di Lorenzo, chiaramente: secondo me in fase difensiva a destra non c'è nessuno come lui a livello europeo".