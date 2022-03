Nainggolan: “Inter favorita per lo scudetto, ma occhio a Milan e Juventus”

Radja Nainggolan, ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto in cui è coinvolto anche il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Radja Nainggolan ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: "Penso che l'Inter sia la favorita per vincere lo scudetto, ha una rosa di livello superiore rispetto alle altre. Occhio al Milan e anche alla Juventus, che ha ritrovato continuità di risultati e a fare le vittorie brutte e tirate tipiche di quando vinceva i campionati. Sarà una lotta tirata ed aperta fino alla fine. Ammetto che ero convinto, dopo le prime 10 giornate, che il Napoli avrebbe vinto facilmente il campionato per il gioco che esprimeva, poi è arrivato un calo e ora è in tutto in discussione. Gli azzurri devono continuare a lavorare come se non dovessero vincere nulla, così possono rendere al meglio. Spalletti è un vincitore nato, ha sempre giocato per vincere. Lui lavora solo per quello, altrimenti cosa ci andrebbe a fare in una squadra forte?"