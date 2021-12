Nainggolan: “De Ketalaere non mi fa impazzire. Noa Lang non lo sopporto”

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato di De Ketalaere e Noa Lang, entrambi obiettivi di mercato del Milan

In passato ha vestito le maglie di Roma, Inter e Cagliari, oggi invece gioca nel Royal Antwerp, in Belgio. Radja Nainggolan ha rilasciato delle dichiarazioni su De Ketalaere e Noa Lang, entrambi obiettivi di mercato del Milan, ai microfoni di Nieuwsblad. "Quest'anno De Ketalaere vincerà la Scarpa d'Oro belga ma io non sono affatto un suo tifoso. Lo vedo spesso sbagliare e segna troppo poco. Come numero dieci o ala mi piace di più, ma non mi fa impazzire. Se verrà votato come miglior giocatore del Belgio, non sarò d'accordo. In un'altra squadra sarebbe diverso; ora gioca nel Bruges e per tutti è un talento promettente. Non hai bisogno di altro per vincere un premio del genere. Solo in termini di qualità, penso che Noa Lang sia uno dei migliori giocatori. Ma non lo sopporto, sta sempre a gesticolare con le mani e a protestare. Mettere a tacere tutti dopo essere stato invisibile per cinque partite. Queste sono cose che non accetto. Se tenesse i piedi per terra, sarebbe più forte".