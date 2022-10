Mutu: “Una volta Ibrahimovic mise Blasi fuori dalla finestra tenendolo per i piedi”

Intervenuto in un podcast, Adrian Mutu ha raccontato un aneddoto che riguarda Zlatan Ibrahimovic ai tempi della Juventus. Allora i bianconeri erano in trasferta a Vienna, in quanto avrebbero affrontato il Rapid in quei giorni. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante sullo svedese: "Ero seduto al centro del tavolo accanto a me c’erano Nedved e Ibrahimovic. Zlatan mette la mano dietro di me e colpisce Nedved in testa. Manuele Blasi ci vede e ci dice che eravamo un po’ fuori. Eravamo in Austria, dovevamo giocare in Champions League contro il Rapid Vienna".